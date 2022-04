Stranger Things 4, i dettagli che non avete notato nell'ultimo trailer

Cresce l'attesa per la quarta stagione Stranger Things, la più lunga di sempre in termini di minutaggio e così piena di novità e potenziali trame, nel nuovo trailer, da far impallidire chiunque. Di segnali misteriosi ce ne sono a bizzeffe, ma quali saranno le conseguenze di alcune immagini appena accennate nel trailer?

È passato diverso tempo, troppo tempo, dall’ultima volta che abbiamo visto la cittadina di Hawkins sugli schermi di Netflix. Pochissimo ne sarà passato invece nel tempo del racconto: ecco da quando riprenderà Stranger Things 4. Ma più che il quando, ci si chiede da chi e soprattutto da dove. Chi ritroveremo nei nuovi episodi? Che ruolo avrà il Sottosopra e quali le contromisure prese dai nostri protagonisti. Tante domande che si infittiscono ancor di più dopo il primo trailer esteso che ce li mostra tutti in giro per il mondo. Perché, appunto, non siamo più a Hawkins.

Jim Hopper: È allo Sceriffo di Hawkins, dato per morto nella scorsa stagione e ricomparso misteriosamente prigioniero dei sovietici in Kamchatka, che va molta della nostra apprensione, soprattutto a giudicare dalle immagini mostrate. Lo vediamo combattere un Demogorgone assieme ad altri detenuti: che lo scontro sia frutto di un errore dei militari o di una prova cui è stato sottoposto? Nel frattempo, la sua storia si intreccia con quella di Joyce e del complottista Murray: la prima riceve un pacco pieno di francobolli russi; il secondo si schianta con un aereo in Siberia, forse pronto a salvare l’amico.

Hellfire Club: Dovrebbe trattarsi del nuovo gruppo di Dungeons & Dragons messo su dai nostri portagonisti per coordinare a distanza le varie attività contro il Sottosopra. Vediamo la scritta sulla maglietta di Mike. A guida del gruppo dovrebbe spuntare un nuovo membro, Eddie Munson (Joseph Quinn), che vediamo esibirsi con un pezzo Rock nel Sottosopra. Lo stesso ambiente sembra estremamente diverso, molto più accessibile e con i protagonisti che sembrano interagirci.

Il Dottor Owens: Si tratta dell’uomo, ben più lungimirante, che sostituì il Dottor Brenner alla guida del progetto MK Ultra. Lo scienziato ha sviluppato un rapporto di mutua assistenza con i protagonisti, tanto da chiedere a Undi, in queste nuove immagini, di tornare per vincere insieme la guerra. Qui si arriva al grande risvolto, vale a dire la perdita dei poteri da parte di Undici. Non a caso, vediamo invece Max librarsi in volo sopra la tomba del fratello, come se i poteri fossero stati trasferiti a lei. Come finirà a Hawkins, con queste premesse?

Il nuovo Demogorgone: Nel trailer facciamo la terribile e ancor più inquietante conoscenza del nuovo mostro del Sottosopra. Si tratta di un essere con fattezze umanoidi, ma senza volto e pieno di tentacoli che gli spuntano dal corpo. È lui, la voce che parla fin dalle prime immagini. Secondo l’opinione di molti potrebbe trattarsi di un umano deceduto nel sottosopra, forse proprio Billy.

Creel House: Nuove immagini, sempre più inquietanti, avvolgono la casa che potrebbe diventare la protagonista del primo spinoff di Stranger Things. Assieme a lei ne vediamo il legittimo proprietario, l’uomo accecato che sarà interpretato da Robert Englund e che aveva sterminato la sua famiglia negli Anni ’50 dopo che strani fenomeni avevano iniziato a infestare la sua casa. È probabile che l’orologio a pendolo e la casa stessa diventino epicentro di contatto col Sottosopra.

