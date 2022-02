Stranger Things 4 divisa in due parti: Netflix dichiara guerra al binge watching!

É sicuramente una decisione rischiosa per Netflix quella di dividere Stranger Thing 4 in due parti ma a quanto pare, la decisione di tagliare lo show di grande successo in due miniserie rientra in una strategia ben precisa del gigante rosso dello streaming.

Gli episodi 1-5 della stagione 4 di Stranger Things arriveranno su Netflix il 27 maggio, mentre gli episodi 6-9 seguiranno il 1 luglio. Stando alle notizie a nostra disposizione, pare proprio che questa decisione sia stata presa per evitare il binge watching, quella pratica che porta gli spettatori ad ingozzarsi di episodi della propria serie preferita, facendo poca attenzione a particolari assai significativi e perdendo di vista le varie sottotrame che potrebbero diventare il fulcro della stagione successiva.

L'uscita di Stranger Things 4 in due parti permetterà ai fan di prendersi il proprio tempo per analizzare lo show ed elaborare le nuove dinamiche tra i vari personaggi, riprendendo tutte le questioni rimaste in sospeso nella stagione 3.

Le prime due stagioni di Stranger Things erano molto lente e forse per questo particolarmente adatte al binge watching, con la stagione 3 però c'è stato un significativo cambio di rotta, e con l'introduzione di molte nuove storyline e un po' più di leggerezza, lo spettatore necessita un po' più di tempo per analizzare e i vari avvenimenti narrati dai fratelli Duffer. Inoltre, l'uscita in due parti permetterà alla serie di recuperare visualizzazioni strada facendo, aumentando l'hype degli spettatori con molta più suspense.

Voi cosa ne pensate di questa scelta? Ditecelo nei commenti.