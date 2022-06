Stranger Things 4, i Duffer Brothers correggeranno l'errore del compleanno di Will!

I Duffer Brothers hanno ammesso di aver apportato piccole modifiche allo show Netflix in una recente intervista con Variety. L'operazione è stata soprannominata "George Lucas-ing", e consiste nel modificare ciò che è già stato mostrato sullo schermo come ha fatto il creatore di Star Wars con i suoi film.

Il volume 1 della quarta stagione, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 4, è particolarmente lungo dato che ogni episodio dura più di un'ora. Con un minutaggio così ampio, i Duffer Brothers hanno scelto di apportare alcune modifiche agli effetti visivi non appena è uscito il volume 1. Ross ha spiegato: "Non è, tipo, una storia, ma essenzialmente stai rattoppando le inquadrature. Netflix ci ha detto: non credo che abbiamo mai permesso alle persone di applicare le patch nella settimana di apertura e persino nel fine settimana. E abbiamo detto: 'Beh, perché no?' E loro hanno detto: 'Beh, ci rende nervosi.' E noi abbiamo pensato: 'Beh, forse ci proviamo questa volta.' Ed è andata bene.'

Migliorare gli effetti visivi è una cosa, ma gli showrunner vogliono anche tornare indietro e cambiare un grave errore commesso durante la stagione 4: il compleanno di Will! I fan si sono affrettati a notare che nell'episodio 2 della stagione 4 viene mostrata la data 22 marzo, che è stata stabilita come il compleanno di Will Byers durante la stagione 2. Tuttavia, non se ne è parlato durante l'episodio, facendo sembrare che tutti gli amici e la famiglia di Will l'avessero dimenticato. I Duffer hanno così condiviso un piano che consiste nel tornare indietro e modificarlo. Hanno rivelato:

"Stiamo pensando che il suo nuovo compleanno sarà il 22 maggio, perché "maggio" può entrare nella bocca di Winona [Ryder] [nella scena della seconda stagione in cui Joyce dice la data del compleanno di Will]. Quindi sarebbe un "George Lucas-ing della situazione."

E voi avevate notato l'errore? Per salutarvi, vi lasciamo con il trailer di Stranger Things 4 Volume 2.