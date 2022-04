Stranger Things 4, i Duffer confermano: 'Ci siamo consultati con Vince Gilligan'

Il finale di una serie, si sa, conta probabilmente più di ogni altra cosa per quanto riguarda il giudizio complessivo sulla stessa (chiedere ai fan di Game of Thrones per informazioni): i Duffer Brothers lo sanno bene, ed è lecito dunque immaginare che abbiano voluto ridurre al minimo il margine d'errore per il finale di Stranger Things.

Mentre Finn Wolfhard paragona Stranger Things 4 ad Harry Potter, dunque, proprio i due autori del popolarissimo show Netflix ci spiegano la genesi della conclusione dello show, confermando anche di essersi confrontati con una delle massime autorità in tal senso, vale a dire il creatore di Breaking Bad e Better Call Saul Vince Gilligan.

Un confronto, quello con Gilligan, in seguito al quale il finale sarebbe diventato "più interessante ed entusiasmante rispetto a quello originariamente immaginato da me e Ross", secondo le parole di Matt Duffer. L'autore di Stranger Things ha poi proseguito: "Sappiamo qual è il finale. È possibile che cambi, ma penso sia improbabile perché è un finale che ci sembra, e ci è sempre sembrato, quello giusto. E anche in un certo senso inevitabile."

Chissà in che misura avrà influito il parere di un genio come Vince Gilligan nella stesura del finale: quel che è certo è che, dopo questa conferma, la nostra curiosità non può non aumentare ancora di qualche punto! Parlando di freddi numeri, intanto, ecco quanto è costata l'ultima stagione di Stranger Things: si tratta di cifre da capogiro!