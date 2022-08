Stranger Things 4, i Duffer: 'll villain era già stato deciso dalla prima stagione'

Uno dei punti vincenti della quarta stagione di Stranger Things è stato sicuramente il suo villain, ma sapevate che non è stata affatto un'idea dell'ultimo minuto? Le basi sono state davvero poste fin dall'inizio, come raccontano i fratelli Duffer in una recente intervista.

Il Vecna di Jamie Campbell Bower ha conquistato tutti nella quarta stagione di Stranger Things, e ora amiamo odiarlo.

Ma, come d'altronde appare evidente anche dalla narrazione, l'idea alla base del villain risale addirittura alla prima stagione, almeno nella sua forma più generale.

"Non è che ci fosse già qualcuno chiamato Vecna, ma sapevamo che sarebbe stato Numero 1" spiegano i creatori della serie, i fratelli Duffer, ai microfoni di IndieWire "E ricordo che, già dagli inizi, quando si parlava dei vari spin-off cartacei e cose così, la nostra richiesta era sempre questa: potete dedicarli agli altri numeri, ma state alla larga da Numero 1".

"Sapevamo che volevamo che quest'entità controllasse tutto, ma non è stato fino a quando abbiamo iniziato a lavorare a questa stagione che abbiamo definito tutti i dettagli. Che sarebbe stato Henry, che i suoi poteri erano questi e funzionavano in questo modo, e tutto il resto" concludono.

E voi, che ne pensate di Vecna? Lo trovate un villain riuscito? Fateci sapere nei commenti.