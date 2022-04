Stranger Things 4, i Duffer su quel misterioso orologio: 'Meglio non vederlo!'

L'esordio della quarta e ultima stagione di Stranger Things si avvicina inesorabile: l'hype cresce ora dopo ora, così come la voglia di cominciare a fare le pulci a quei pochi elementi a cui ci è stato permesso di dare un'occhiata e che, per ora, non hanno fatto altro che confonderci ulteriormente le idee.

Nel nuovo trailer di Stranger Things, ad esempio, è impossibile non notare la presenza costante di un misterioso orologio il cui ruolo non ci è ancora stato svelato: sarà un elemento ricorrente nel corso della stagione? Avrà un'importanza effettiva nello svolgersi degli eventi? Molto probabilmente sì, e stando alle parole dei Duffer non sarà nulla di positivo!

"È una parte importantissima del mistero che i ragazzi di Hawkins stanno provando a risolvere. Non voglio anticiparvi nulla, solo dirvi che quest'orologio giocherà un ruolo molto, molto importante nel corso della stagione" sono state le parole di Ross Duffer, a cui ha subito fatto eco il fratello Matt: "Ed è meglio non vederlo, quell'orologio! Se vedi l'orologio non è un buon segno".

Parole che non fanno che accrescere la nostra curiosità e aumentare l'aura di mistero intorno a un oggetto sul quale si è inevitabilmente concentrata l'attenzione dei fan dello show. Per saperne di più, comunque, non resta che attendere l'esordio di questa quarta stagione: nel frattempo, Netflix ha confermato l'identità del nuovo villain di Stranger Things.