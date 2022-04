Stranger Things 4, i Duffer rivelano: 'Passeremo molto tempo nel sottosopra'

Stranger Things 4 sarà roba da pazzi, parola di Sherman Augustus. I fan aspettano la quarta stagione dello show ormai da tre anni, e mentre la data di uscita si avvicina, i Duffer Brothers ne approfittano per darci qualche informazione in più. In particolare i due hanno confermato che nella s4 trascorreremo più tempo nel sottosopra.

Come sicuramente ricorderete, il sottosopra è una dimensione introdotta nella prima stagione dello show, e che ha in sé un potenziale enorme. Infatti è un luogo pieno di creature di ogni tipo che, quando i protagonisti dello show arriveranno, tenteranno di infiltrarsi nella nostra dimensione.

"Non siamo riusciti ad entrare nel sottosopra durante la scorsa stagione a causa della trama", ha confermato Ross Duffer in un'intervista per IGN. "E in questa stagione, volevamo davvero farlo e passare un po' di tempo lì. Quindi questo è un elemento di questa stagione di cui siamo super entusiasti. Voglio dire, trascorriamo più tempo nel sottosopra che in qualsiasi altra stagione. Non è nemmeno vicino [al tempo che ci abbiamo trascorso fino ad ora]."

Alle parole di Ross si sono poi aggiunte quelle del fratello Matt, che ha rivelato che questa stagione sarà anche più horror. "Volevamo fare la cosa della casa stregata da un po'. Ogni anno cerchiamo di portare sullo schermo qualcosa di diverso" ha detto Matt. "Questa [la quarta] è stata una stagione più orientata verso l'horror. Abbiamo avuto i bambini, chiaramente sono al liceo ora ed è stato molto naturale pensare che dovessero essere in un film dell'orrore".

Una prospettiva, quella disegnata dai Duffer, che incuriosisce non poco. Tuttavia bisognerà ancora attendere un po'. Dunque, nel frattempo, ecco il trailer di Stranger Things 4.