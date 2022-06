Stranger Things 4: quanto dureranno in totale gli ultimi due lunghissimi episodi?

Anche solo considerando l'ultimo episodio in assoluto di Stranger Things 4, la maggior parte dei film dura di meno. Se poi si somma anche il penultimo, che in coppia andrà a comporre la seconda parte di stagione in uscita fra due giorni, ci si deve preparare a un minutaggio infinito per soli due episodi. Ecco il perché della divisione.

In realtà c’è stata più di qualche ragione alla base della divisione della quarta stagione di Stranger Things, ma ovviamente il minutaggio è una delle principali. Nel corso degli anni, il piccolo schermo si è guadagnato sempre più spazio rispetto al grande, avvicinandosi a narrazioni e a una qualità tecnica di livello cinematografico. Se un tempo sitcom e polizieschi la facevano da padroni, giocando su una struttura breve e perlopiù autoconclusiva da episodio a episodio, ormai quel concetto si è perso (quasi) del tutto. E se può far piacere che l’esperienza della serialità abbia raggiunto un tale livello, dall’altro ci si chiede perché, in alcuni casi, non optare direttamente per un film. Soprattutto se, con la scusa della serialità, si finisce invece per creare stagioni che da sole sono lunghe quanto una saga da sei o sette film.

In questo, la quarta di Stranger Things è il caso più emblematico. Nel corso di questi primi sette episodi, la serie ha toccato picchi di 1 ora e 39 minuti nel midseason e comunque non è mai scesa sotto l’ora a episodio. Parliamo di un totale di quasi 9 ore di riproduzione, cioè quasi 5 film di media lunghezza: se si conta il format ormai ricorrente delle due ore a film, comunque prolungato rispetto a 20 anni fa o più, quando le pellicole potevano durare tranquillamente un’ora e mezza senza per questo essere da meno. Anzi, less is more, come si dice. E i Duffer Brothers – attualmente impegnati su una nuova serie Netflix che metterà insieme Steven Spielberg e Stephen King – per quanto bella questa stagione possa essere, non sembrano averlo capito.

A dimostrarlo, possiamo finalmente dirlo, questi ultimi due episodi in arrivo il 1 luglio su piattaforma, che a quanto è stato anticipato da tutti vedranno importanti morti fra i protagonisti: ecco i più probabili cui dovremo dire addio in Stranger Things. Questi ultimi due appuntamenti varranno da soli, in termini di minutaggio, poco meno della metà di tutti gli altri messi insieme: 4 ore totali. L’ottavo episodio (Papa) si aggirerà infatti fra 1 ora e 25/28 minuti, a seconda di quanto riportato. Ma è l’ultimo (The Piggyback) il vero record, con 2 ore e 30 minuti totali. Ormai neanche i più grandi ensemble del Marvel Cinematic Universe durano tanto, tolta qualche eccezione. Voi cosa pensate di questa diluizione estrema? Si poteva tagliare qualcosa? Ditecelo nei commenti!