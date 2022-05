Stranger Things 4: c'è anche Barb nella quarta stagione?

I fan di Stranger Things hanno dovuto dire addio ad un certo numero di personaggi nel corso degli anni, tra le quali ricordiamo quella di Barb (Shannon Purser) nella prima stagione. La morte del personaggio ha scosso così tanto i fan con il risultato che le stagioni successive hanno trovato poi il modo di renderle omaggio.

Nonostante Barb sia definitivamente morta nella serie, flashback e tributi al personaggio le hanno permesso di riapparire dopo essere stata portata nel terribile Sottosopra. Nella quarta stagione, ora in streaming su Netflix e della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 4, Barb fa la sua apparizione, in uno dei suoi camei più spaventosi.

Nel settimo episodio della quarta stagione, Vecna ​​rivela a Nancy (Natalia Dyer) di aver portato varie vittime da Hawkins al Sottosopra come parte di un piano molto più grande. Qui intravediamo proprio il cadavere di Barb, che da anni marcisce nel Sottosopra.

Dato l'aspetto grottesco del personaggio, non è noto se la Purser sia stata coinvolta direttamente o se il suo corpo sia stato realizzato in altri modi. La scena, comunque, va ad aggiungere un po' di profondità alla serie generale collegando gli episodi più recenti ad alcune delle prime morti della prima stagione.

In attesa degli ultimi due episodi della quarta stagione, vi ricordiamo che Running Up That Hill del 1985 è prima in classifica grazie a Stranger Things 4.