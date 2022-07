Stranger Things 4, c'è un cameo di M Night Shyamalan nel secondo episodio?

Il legame tra Stranger Things ed M. Night Shyamalan è più stretto di quanto si potrebbe pensare: oltre ad aver chiaramente donato più di uno spunto ai fratelli Duffer firmando alcuni dei film horror più importanti e conosciuti degli ultimi 30 anni, il regista de Il Sesto Senso fu infatti il mentore dei due autori dello show Netflix.

I due fratelli lavorarono infatti come sceneggiatori a Wayward Pines, esperienza che si rivelò fondamentale per la crescita artistica di Matt e Ross proprio grazie alla possibilità di lavorare a stretto contatto con un regista del calibro di M. Night Shyamalan. Perché, dunque, non omaggiare il regista in qualche modo nel corso dello show recentemente citato anche dall'account ufficiale di D&D?

Durante un attento rewatch della prima parte di questa quarta stagione di Stranger Things, infatti, abbiamo notato un dettaglio passato fin qui inosservato: intorno al minuto 34:30 del secondo episodio, infatti, sulla pista di pattinaggio fa la sua comparsa per pochi istanti un personaggio che, in effetti, sembra somigliare parecchio all'autore di Split!

Che si tratti proprio del buon M. Night Shyamalan prestatosi ad una fugace apparizione nel prodotto che ha lanciato definitivamente la carriera dei suoi due allievi? Date uno sguardo e giudicate anche voi! In queste ore, intanto, anche Kate Bush ha detto la sua su Stranger Things.