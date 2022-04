Stranger Things 4: l'epico trailer di Netflix mostra l'inizio della guerra nel Sottosopra!

Netflix ha finalmente diffuso in streaming il trailer ufficiale della quarta stagione di Stranger Things, dove capiamo un po' di più della piega che la storia prenderà quest'anno. I nostri amatissimi protagonisti, che inizialmente troveremo separati in diverse località, si riuniranno per fronteggiare una guerra a lungo rimandata con il Sottosopra.

Nelle sequenze che ci vengono mostrate capiamo innanzitutto che nell'arco di tutto questo tempo le forze demoniache che abitano il Sottosopra si sono riorganizzate e che la centralità di una cittadina come Hawkins verrà presto spiegata. Undici, poi, rivela di aver perso inaspettatamente tutti i suoi poteri e intramezzate nel filmato vediamo anche vecchie sequenze in cui ritroviamo la giovane protagonista interpretata da Millie Bobby Brown all'epoca in cui era rinchiusa nell'istituto dove eseguivano esperimenti sul suo cervello.

Alla fine del filmato, un demone emerge dal Sottosopra e dichiara guerra ai giovani protagonisti che saranno costretti a combattere per salvare la propria realtà. Una guerra che molto probabilmente si dipanerà nel corso di queste ultime due stagioni (Netflix ha già annunciato Stranger Things 5 come la stagione conclusiva).

"È ora. Ci vediamo dall'altra parte. Stranger Things 4 Volume 1 debutta il 27 maggio", ci avvisa la piattaforma digitale. Il Volume 2, lo ricordiamo, debutterà invece il 1° luglio 2022.

Dopo il teaser di Stranger Things 4 diffuso a inizio marzo, abbiamo in seguito visto alcune immagini ufficiali di Stranger Things 4, ma solo oggi abbiamo potuto finalmente capire in che direzione si muoverà la storia di questa attesissima stagione che approderà su Netflix a ben tre anni di distanza dalla terza stagione (2019).