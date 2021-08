Stranger Things 4 esce nel 2022, è ufficiale! Il nuovo trailer di Netflix

Finalmente ci siamo: dopo la promessa di imminenti novità da parte del produttore Shawn Levy, arrivano notizie più precise sulla data di uscita della stagione 4 di Stranger Things. Non è stato comunicato ufficialmente un giorno, ma i nuovi, attesissimi episodi della serie dei Duffer Brothers saranno in streaming nel 2022.

Un nuovo teaser di Stranger Things 4 è andato in onda nella giornata di venerdì sulla NBC, durante la trasmissione delle gare delle Olimpiadi. La clip, della durata di una trentina di secondi, è visibile anche in calce alla notizia, nel tweet dell'account ufficiale dello show. Negli ultimi secondi, compare in sovraimpressione la preziosa indicazione sulla data di uscita.

All'interno della notizia è visibile anche la versione italiana del teaser, che mostra le prime immagini di Eleven (Millie Bobby Brown), che in alcuni fotogrammi cerca di scappare da da alcuni inquietanti uomini vestiti di nero che la tengono ferma, oltre ad alcune scene delle precedenti stagioni della serie, divenuta nel tempo un vero cult.

Passeranno quindi almeno due anni e mezzo tra la terza e la quarta stagione di Stranger Things. Il primo episodio, invece, è stato pubblicato cinque anni fa, e nei giorni scorsi abbiamo visto l'omaggio di Netflix a Stranger Things.

Certo le notizie sulla nuova stagione sono ancora poche, ma adesso i fan possono cominciare almeno a segnare la data sul calendario.