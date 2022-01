Stranger Things 4: I fan sono convinti di aver scoperto la data d'uscita

L'attesa per la prossima stagione di Stranger Things è palpabile, è infatti da diverso tempo che gli appassionati della serie Netflix si domandano quale sia la data di uscita di Stranger Things 4. Ebbene, alcuni fan ritengono di aver trovato un indizio al riguardo nel trailer pubblicato da Netflix.

In particolare, ci stiamo riferendo al primo trailer di Stranger Things 4, pubblicato lo scorso novembre da Netflix. Nel filmato promozionale abbiamo ricevuto diverse informazioni riguardo la prossima stagione, senza però ricevere una data d'uscita della serie. Tuttavia, in un un post su Reddit, l'utente u/mart_bta sostiene di aver notato un dettaglio che potrebbe fornire qualche informazione in merito. L'utente si riferisce alla scena del trailer in cui un furgoncino della pizza esce fuori strada, con il numero della pizzeria ben in mostra sulla fiancata del furgone. All'epoca, ovviamente, alcuni fan avevano già provato a chiamare a quel numero, scoprendo purtroppo che si trattava di una linea morta. L'utente in questione ha però recentemente riprovato a telefonare, ricevendo in risposta una musichetta di "Buon Compleanno". A quel punto, nei commenti sono cominciate le speculazioni dei fan. Tra tutte le ipotesi, spicca quella di un appassionato, l'utente u/Puzzled-Drive2805, il quale sostiene che la musica potrebbe riferirsi all'anniversario della prima stagione, ovvero il 15 luglio. In questo modo, il trailer potrebbe aver fornito implicitamente la tanto agognata data d'uscita.

Voi cosa ne pensate? Credete che possa essere un indizio plausibile per la data d'uscita della serie? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Stranger Things 4 è in arrivo su Netflix, anche se ancora non sappiamo di preciso quando.