Stranger Things 4, il fan poster ispirato a Nightmare: Vecna al posto di Freddy Krueger!

Un nuovo fan poster della stagione 4 di Stranger Things ha ricreato perfettamente il manifesto di Nightmare - Dal profondo della notte, cult horror di Wes Craven con protagonista il terrificante Freddy Krueger. Il poster in versione Stranger Things è un omaggio alla serie dei Duffer, che ha visto aumentare la sua componente orrorifica.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla quarta stagione di Stranger Things.



D'altronde gli artigli di Vecna ricordano molto il guanto di Freddy Krueger; Robert Englund, storico interprete di Freddy, ha un ruolo nello show. È l'anziano Victor Creel, personaggio centrale nell'economia dello show.



L'artista digitale diamonddead ha ricreato il manifesto con Undici (Millie Bobby Brown) al posto di Nancy Thompson (Heather Langenkamp) e Freddy con Vecna.

Il poster del crossover Nightmare/Stranger Things lo trovate in calce alla news.



Ovviamente il riferimento a Nightmare non è l'unico all'interno di uno show pieno zeppo di citazioni anni '80. Il citazionismo sfrenato di Stranger Things ad esempio è evidente con la visita di Nancy (Natalia Dyer) e Robin (Maya Hawke) a Victor in carcere somiglia molto a quella di Clarice Sterling (Jodie Foster) al dottor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) in Il silenzio degli innocenti.



Le prime immagini del vol. 2 di Stranger Things 4 anticipano l'incontro tra Joyce (Winona Ryder) e Hopper (David Harbour).