Stranger Things 4, i fan della serie Netflix sperano nel ritorno di Dacre Montgomery

Se anche voi vi siete chiesti come mai la stagione 4 debutterà in streaming a tre anni di distanza dalla precedente, qui abbiamo provato a capire per quali motivazioni Stranger Things 4 uscirà con ritardo .

Non ci resta che aspettare l'estate del 2022 per scoprire se rivedremo davvero Billy in Stranger Things 4: nel frattempo, a fine articolo potete trovare alcuni esempi delle reazioni dei fan e due tweet divertenti di casa Netflix!

episode four of stranger things is always insane. the fourth episode of s4 is dear billy…. yeah i’m terrified pic.twitter.com/jjSwwAqhHI — ً (@wandasvzn) November 6, 2021

“DEAR BILLY" sobbing, ripping my hair out, throwing up, hitting my head against the wall. pic.twitter.com/Tey3XuICJL — Jay (@skeletoes) November 6, 2021

the world when they read "dear billy" pic.twitter.com/w0mgwNK6SU — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2021