Stranger Things 4: i fan vorrebbero Nancy con Robin e non con Jonathan o Steve

Gran parte della trama di Robin nel primo volume di Stranger Things 4 l'ha vista collaborare con Nancy (Natalia Dyer), con il dinamico duo di ragazze molto diverse tra loro che è in poco tempo diventato l'ennesimo amato abbinamento dello show Netflix.

Così amata, infatti, che i fan vorrebbero vedere Nancy tirarsi fuori dal suo infinito triangolo amoroso con Jonathan e Steve per iniziare invece ad uscire con Miss Buckley. Lo cosa è stata così apprezzata online che persino Netflix ha dovuto prenderne atto.

Tutto è iniziato quando l'account Twitter @NetflixGeeked ha chiesto ai fan di scegliere una preferenza tra Jonathan o Steve per quanto riguarda una relazione con Nancy . Ma in molto hanno invece scelto una terza opzione, iniziando così a spingere per una storia d'amore tra Nancy e Robin. Netflix Geeked ha quindi poi tenuto in conto tutti i voti per Robin, scrivendo "rispondi per Robin che va forte". Di fronte alla grande richiesta, quindi, l'account ha cambiato programma e ha iniziato a condividere contenuti sulla coppia, con una compilation dei momenti migliori del duo fino ad ora.

Anche se è improbabile che la storia Nancy/Robin possa davvero decollare nel secondo volume, forse le cose potrebbero cambiare nel corso della quinta e ultima stagione dello show.

E a voi piace l'idea? Intanto, vi lasciamo con la nostra recensione di Stranger Things 4 e vi ricordiamo che è stata annunciata la durata esatta del finale di stagione.