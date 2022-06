Stranger Things 4, i film horror che hanno ispirato la stagione: li avete riconosciuti?

Stranger Things 4 ha frantumato il record di visualizzazioni di Netflix sulla prima settimana di programmazione, superando i numeri di Bridgerton 2, e il suo successo può anche essere spiegato grazie alla forte impronta horror scelta dai fratelli Duffer per questi nuovi episodi.

A tal proposito, in una nuova intervista con NME, Matt e Ross Duffer hanno rivelato le ispirazioni horror della quarta stagione di Stranger Things, i cui episodi certamente non fanno poi molto per tenerle nascoste, a cominciare già dalla presenza di Robert Englund, interprete di Freddy Krueger nel franchise di Nightmare on Elm Street.

"Le maggiori influenze per questi episodi sono state probabilmente A Nightmare On Elm Street 1 e A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, ma anche Hellraiser di Clive Barker e, stranamente, The Cell, con Jennifer Lopez e Vince Vaughn", ha detto Ross Duffer, ricordando il thriller scifi del 2000 che racconta la storia di un agente dell'FBI che utilizza una tecnologia sperimentale per sondare la mente di un killer in coma. "Direi anche IT di Stephen King, ovviamente. La miniserie del 1990 col Pennywise di Tim Curry ci ha spaventato tantissimo da ragazzi, forse più di ogni altra cosa, e mentre scrivevamo questa stagione ne abbiamo parlato molto perché ci ha incasinato di brutto all'epoca".

A proposito di ispirazioni: nei giorni scorsi, i Duffer hanno paragonato Stranger Things 5 a Il ritorno dello Jedi, capitolo conclusivo della trilogia originale di Star Wars. Vi ricordiamo che il volume 2 di Stranger Things 4 arriverà dall'1 luglio, con gli ultimi due episodi extra-large della quarta stagione: l'episodio otto durerà un'ora e trentotto minuti, mentre il gran finale avrà una durata di due ore e mezza.

