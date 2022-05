Stranger Things 4: il finale di stagione avrà una durata di più di due ore!

Il trailer ufficiale di Stranger Things 4 ha anticipato, come ormai saprete, una nuova stagione divisa in due parti, con i primi sei episodi in arrivo dal 27 maggio e i restanti tre previsti per il prossimo 1 luglio. Tuttavia, la doppia attesa sarà ripagata alla grande.

In una nuova intervista promozionale con The Wrap, infatti, i creatori della serie, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno anticipato che il finale di stagione di Stranger Things 4 durerà oltre due ore: "Più scrivevamo, più ci rendevamo conto di aver bisogno di più tempo per arrivare dove volevamo arrivare in termini di rivelazioni, anche perché la prossima stagione sarà l'ultima quindi è da questa stagione che iniziamo a tirare le somme", ha spiegato Matt Duffer. "All'inizio della produzione sapevamo che avremmo dovuto chiedere a Netflix nove episodi invece che otto, ma quando abbiamo iniziato a girare ci siamo resi conto che anche quei nove episodi non sarebbero bastati, per lo meno non se ristretti nella durata canonica. E così ogni episodio è diventato extra-lungo".

Anche se al momento ci è ancora proibito rivelare i dettagli della trama della quarta stagione di Stranger Things, possiamo confermare le dichiarazioni dei Duffer quando sostengono che guardare questi nuovi episodi equivarrà a guardare dei lungometraggi: "Gli episodi sette e nove, in particolare, sono dei veri e propri film", ha aggiunto Matt Duffer. "Non solo, il nove è un film molto lungo film." Ross Duffer ha confermato: "Al momento stiamo ancora apportando gli ultimi ritocchi in post-produzione, ma possiamo dire che avrà una durata di più di due ore".

