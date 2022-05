Stranger Things 4, l'attesa è finita: ma prima ecco il riassunto delle vecchie stagioni

Stranger Things 4 è disponibile da oggi su Netflix, ma dato che è passato parecchio tempo dagli scorsi episodi vi proponiamo un piccolo e rapido riassunto per rivivere in breve tempo le precedenti tre stagioni dell'amata serie di fantascienza ambientata negli anni '80.

Il filmato è disponibile all'interno dell'articolo: quali sono le vostre aspettative per la quarta stagione? Vi ricordavate per filo e per segno tutto quello che è accaduto nelle precedenti stagioni della serie? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate in basso!

Vi ricordiamo che, nonostante i tre anni trascorsi 'nel nostro mondo' dall'uscita di Stranger Things 3, Stranger Things 4 è ambientata sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins: mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen. Nel cast Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley) e Matthew Modine (Dott. Brenner). Gli episodi della quarta stagione saranno in tutto 9, i primi sette disponibili da oggi mentre gli ultimi due usciranno l'1 luglio.

Per altri approfondimenti, scoprite il trionfale punteggio Rotten Tomatoes di Stranger Things 4.