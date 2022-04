Stranger Things 4, Finn Wolfhard: 'Questa stagione va oltre, è come Harry Potter'

E per una volta non si tratta solo di uno slogan pubblicitario. Per una volta, il Finn Wolfhard interprete di Mike Wheeler potrebbe avere ragione, sull'imminente quarta stagione di Stranger Things. Ce ne siamo accorti già solo dal trailer: "Ogni stagione diventa sempre più dark e drammatica. Si vedono cose cui non siete abituati".

È passato diverso tempo, troppo tempo, dall’ultima volta che abbiamo visto la cittadina di Hawkins sugli schermi di Netflix. Pochissimo ne sarà passato invece all’interno del racconto: ecco da quando riprenderà Stranger Things 4. Ma più del quando, contano le atmosfere sempre più orrorifiche e dark con cui i Fratelli Duffer si ripromettono di aprire quella che diventerà la penultima stagione di Stranger Things di sempre. Almeno fino a quando non arriveranno i primi spinoff di Stranger Things, su cui abbiamo già qualche indizio.

Ma prima di volgere lo sguardo al futuro meno prossimo, è sempre meglio prepararsi alla tempesta che sta arrivando. Perché per una volta, quando cast e produzione dicono che una stagione così non l’avete mai vista, hanno completamente ragione. Non è solo pubblicità, che a ogni stagione fa dire come la successiva sia sempre più grande della precedente. In questo caso, è la stessa quantità di trame anticipate dal trailer di Stranger Things 4, in cui spiccano villain dal Sottosuolo completamente nuovi e una Hawkins che si espande sempre più, a parlare da sé.

Eppure Finn Wolfhard ha comunque voluto condividere qualche parola con Collider: “Penso che, intrinsecamente, la serie diventi più oscura a ogni stagione. Ma questo vale un po’ per tutti gli aspetti. Diventa più divertente, diventa più spaventosa, diventa più drammatica. E penso che questo arrivi perché tutti noi cresciamo e invecchiamo. Non saremmo credibili con le parrucche da mocio a 40 anni e urleremo per i Demogorgoni e cose del genere. Penso che questo sia un ottimo esempio del fatto che i Duffer trattano davvero i nostri personaggi secondo la loro età. Mi piace paragonarlo a Harry Potter. Man mano che quei film andavano avanti, diventavano più oscuri e lo stesso sta succedendo qui. È una progressione perfetta, secondo me".

