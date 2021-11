Stranger Things 4, Finn Wolfhard: 'Sarà la stagione più divertente e spaventosa di tutte'

Dopo una lunghissima attesa è finalmente arrivato il trailer di Stranger Things 4. Secondo quanto visto e riportato dai protagonisti, questa stagione si preannuncia ancora più spaventosa delle precedenti, e a confermarlo in un'intervista è anche Finn Wolfhard, star dello show.

L'attore afferma che questa season sarà sicuramente più inquietante delle precedenti, ma che non mancherà la tipica dose di humor già vista nelle stagioni precedenti. "Credo che siamo tutti cresciuti e maturati; non siamo più adolescenti e siamo ormai giovani adulti. In ogni stagione i Duffer ci hanno fatto entrare in un territorio sempre più spaventoso e violento. Questa stagione sarà sicuramente la più dark di tutte. È strano, perché amplificano ogni cosa in ogni stagione. E quindi [questa] è la season più divertente. Ha la trama più divertente, tipo, in tutto, quasi come una commedia. E poi c'è un'altra trama che horror assoluto. Ma non fantascienza, è un horror. Fa davvero paura e sono entusiasta che le persone possano vederlo. "

Tanta l'aspettativa che creano queste dichiarazioni, ma anche la lunga attesa. Nonostante la produzione fosse iniziata nel lontano Gennaio 2020, infatti, abbiamo dovuto aspettare più del previsto per poter avere una quarta stagione a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia. A tre anni dalla terza, dunque, potremo finalmente ritrovare i nostri protagonisti nel 2022. Ecco intanto un nuovo promo di Stranger Things 4.