Stranger Things 4 frantuma il record di visualizzazioni Netflix: superato Bridgerton 2

Stranger Things 4 ha debuttato primo su Netflix in tutto il mondo, e adesso il conteggio delle ore di visualizzazioni lo incorona ufficialmente come la serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma.

Come vi avevamo anticipato nelle nostre analisi sui numeri di Stranger Things 4, i nuovi episodi della serie di fantascienza dal feeling anni '80 creata dai fratelli Duffer ha ufficialmente superato il record di Bridgerton 2, anche grazie alla durata superiore degli episodi della lunga ed epica quarta stagione - dalla quale mancano all'appello ancora gli ultimi due episodi, che arriveranno dall'1 luglio con una durata complessiva di oltre quattro ore.

Stranger Things 4 ha infatti accumulato 286,79 milioni di ore di visualizzazioni a livello globale, che hanno permesso alla serie di raggiungere il primo posto nella Top 10 della piattaforma di streaming in ben 83 Paesi diversi. Secondo quanto riferito, la seconda stagione di Bridgerton aveva registrato 'solo' 193 milioni di ore. Nel frattempo, il successo di Stranger Things 4 ha giovato anche al brano Running Up That Hill, il cui ascolto in streaming è aumentato della bellezza del 9.990%. Questi numeri sono ovviamente relativi solo alla prima settimana di programmazione della serie, e vedremo se nell'arco del suo 'primo mese di vita' Stranger Things 4 riuscirà a superare Squid Game e La casa di carta: sono queste due, infatti, le serie più viste di sempre su Netflix, con la prima stagione dello show coreano che ha accumulato 1,65 miliardi di ore di visualizzazione nelle prime quattro settimane sulla piattaforma, e con la quinta stagione del thriller spagnolo che invece ne registrò 792 milioni.

Stranger Things 4 – Volume 1 è ora disponibile su Netflix. Il volume 2, lo ricordiamo, arriverà il prossimo 1 luglio.