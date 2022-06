Stranger Things 4, i fratelli Duffer avvertono i fan sul finale: 'C'è da preoccuparsi'

Siamo tutti intrepidante attesa ormai della seconda parte della quarta stagione di Stranger Things, e se le parole di Noah Schnapp e le anticipazioni di Joseph Quinn non ci facevano ben sperare per la sorte di alcuni personaggi, aspettate di sentire quelle dei fratelli Duffer!

Dopo un'attesa davvero infinita causa COVID, lo scorso 27 maggio abbiamo finalmente potuto vedere approdare su Netflix la quarta stagione di Stranger Things.

Tuttavia, c'è un pezzo mancante a questa stagione, e verrà aggiunto a quanto già mostrato solo il 1 luglio, quando i restanti episodi arriveranno sulla piattaforma.

Restanti episodi che non si presentano nel migliori dei modi, almeno da un punto di vista puramente emotivo, poiché, come anticipano anche i creatori dello show, i suoi protagonisti potrebbero non arrivarci tutti i vivi agli ultimi minuti della stagione.

"Non vorrei davvero dirlo, ma mi preoccuperei del destino dei personaggi per questa seconda parte della stagione di sicuro..." ha affermato Ross Duffer ai microfoni di Empire Magazine "Spero che sia questo il senso, più o meno, perché questa stagione è più dark, e i ragazzi non sono più dei ragazzini. E c'è questo sensazione infausta che l'accompagna, che le cose potrebbero non andar bene".

"Ma se poi sarà effettivamente così, beh, quello lo scoprirete soltanto guardando [i nuovi episodi]" ha poi concluso.

E voi che ne pensate? Chi rischia per voi nel finale di Stranger Things 4? Fateci sapere nei commenti.