Stranger Things 4, i fratelli Duffer confermano il destino di Max nel finale

Intervenuti nel podcast Happy Sad Confused, i fratelli Duffer hanno approfondito un argomento importante del Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things, la serie Netflix disponibile completamente sulla piattaforma dal 1° luglio. L'argomento in questione è Max Mayfield, interpretata da Sadie Sink, e il suo destino.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Stranger Things 4.



Alla domanda specifica sulla sorte di Max, Matt Duffer ha cancellato ogni dubbio su quanto accaduto alla ragazza. Max è ancora viva?



"Esatto. Sì, è in coma ma è viva. In coma e cieca" ha affermato. Ross Duffer ha aggiunto:"E tutte le ossa rotte, ma sta andando alla grande".

Sadie Sink si è unita al cast della serie dalla seconda stagione nel 2017, insieme al fratellastro problematico, Billy Hargrove (Dacre Montgomery). Se la morte di Billy nella terza stagione è stato un momento di redenzione per il personaggio, l'ombra della sua morte è stata un'arma potente usata contro Max nella quarta stagione. Alla fine Max è stata spinta vicino alla morte ma il processo è stato interrotto in maniera straziante.



"All'inizio erano I Goonies, E.T. Ma ora non abbiamo più bambini, non possiamo più fare I Goonies. E così, all'improvviso, ci stiamo avvicinando sempre di più al genere horror che amiamo. È stato divertente apportare quel cambiamento".



Anche Joseph Quinn ha parlato del finale di Stranger Things 4, soffermandosi su Eddie Munson, uno dei personaggi più amati di questo penultimo ciclo di episodi.