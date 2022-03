Stranger Things 4, i fratelli Duffer:'Le teorie dei fan sono sorprendentemente accurate'

Quando Stranger Things tornerà con la quarta stagione su Netflix a maggio, saranno passati quasi tre anni dall'ultimo ciclo di episodi dello show creato dai fratelli Duffer. Anche a causa dell'emergenza sanitaria, la produzione della quarta stagione ha subito ritardi, e i fan hanno avuto tempo per formulare numerose teorie.

Intervenuto in un episodio del podcast Netflix Present Company With Krista Smith, i creatori della serie serie hanno elogiato alcune teorie avanzate dai fan nel corso di questi anni. Ieri sono state diffuse le prime immagini di Stranger Things 4.



"Penso che saranno felici quando la vedranno. È molto lunga, motivo per cui ci stiamo impiegando molto tempo" ha dichiarato Ross Duffer, sottolineando come molte teorie dei fan siano 'sorprendentemente' accurate.

"Sono costantemente impressionato da quanto siano acuti i fan e dalla velocità con cui sono in grado di mettere insieme qualcosa con pochissime informazioni".



In effetti ben poco si sa della trama; mentre gran parte dei protagonisti rimane a Hawkins, Indiana, la famiglia Byers e Undici si sono trasferiti in California, mentre lo sceriffo Hopper è bloccato nel freddo invernale della Russia. Nel cast torneranno Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Noah Schnapp, Caleb McLoughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink insieme ad alcune new entry.

Ricordiamo che Stranger Things 4 uscirà in due parti; la prima verrà distribuita a maggio mentre la seconda a luglio.