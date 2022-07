Stranger Things 4, i fratelli Duffer rivelano: 'Ci siamo ispirati a Star Wars'

Il gran finale di Stranger Things 4 è ormai arrivato, con il suo caratteristico stile anni '80 che ha riportato Kate Bush in vetta alle classifiche. Ma non è tutto qui: i fratelli Duffer hanno rivelato di essersi ispirati per Stranger Things anche all'iconica saga di Star Wars...

In una recente intervista, infatti, i creatori Matt e Ross Duffer hanno rivelato di essersi ispirati principalmente al film Star Wars: Episodio V - L'impero colpisce ancora nella stesura delle storyline della stagione 4 di Stranger Things e nei preparativi per il capitolo conclusivo.

"Abbiamo sempre voluto realizzare un finale alla 'L'impero colpisce ancora' e ci abbiamo provato con la stagione 4. Dove c'è un grande senso di perdita" ha dichiarato Matt Duffer. Di certo, il senso di perdita non è mancato nell'attesissimo finale di Stranger Things 4, sebbene il destino di alcuni personaggi non sia ancora definitivo.

Anche il destino della città di Hawkins alla fine della stagione 4 sembra rispecchiare in tutto e per tutto la frantumazione dell'Alleanza Ribelle alla fine dell'Impero: "Sapevamo già di voler concludere così" ha dichiarato lo showrunner. "Come ho già detto, eravamo davvero molto ispirati da 'L'impero colpisce ancora' e quel finale in cui guardano fuori dalla finestra. Sapevamo di voler concludere con una ripresa dei nostri personaggi visti di schiena mentre guardano fuori verso questa entità oscura", anticipando l'arrivo di una "guerra soprannaturale in arrivo a Hawkins".

Tutto ciò non fa che aumentare le aspettative per la quinta e ultima stagione di Stranger Things: "L'obiettivo della stagione 4, a differenza delle altre, è dare quel senso di anticipazione in cui hai stabilito qual è la posta in gioco, ed è qualcosa che non avevamo fatto nelle stagioni precedenti" ha proseguito Ross Duffer.

"Il feeling che volevamo raggiungere è quello de 'L'impero colpisce ancora' in cui non vedi l'ora di scoprire che cosa succederà dopo" ha aggiunto, spiegando le ragioni per cui ciò non è accaduto nei passati capitoli dello show Netflix. "In questo caso, i nostri personaggi vivono davvero l'orrore. Ti chiedi cosa faranno? Come riusciranno ad affrontare tutto questo? Quale sarà il loro percorso?".