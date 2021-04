Stranger Things 4, Gaten Matarazzo: 'I nuovi episodi sono da brividi!'

Nel corso di una recente intervista con The Tonight Show, l'attore Gaten Matarazzo, interprete del mitico e amatissimo Dustin, ha avuto modo di tornare a parlare dell'attesa quarta stagione di Stranger Things, show originale targato Netflix creato dai fratelli Duffer che speriamo possa tornare in streaming già il prossimo autunno.

In merito, Matarazzo ha sottolineato che "questa potrebbe essere la stagione finora più spaventosa della serie", spiegando: "Questa è una cosa che ho notato sin da subito. Mentre leggevo il copione pensavo 'stanno provando a farci venire seriamente i brividi quest'anno, fantastico'".



Recentemente, sempre Matarazzo ha parlato anche dell'ossessione dei fratelli Duffer per la loro serie, spiegando: "Non c'è praticamente nulla che li distragga da ciò che dovremo fare sul set. Ho chiesto loro: 'Ragazzi, ma voi la notte dormite?' E loro mi hanno risposto tipo: 'Facciamo letteralmente solo sogni che riguardano lo show. Andiamo a dormire e sogniamo di star girando gli episodi della serie'. Il lavoro occupa interamente le loro menti" ha spiegato il giovanissimo attore di Dustin, che recentemente ha però ammesso di non sapere quando finiranno le riprese di Stranger Things 4.



Purtroppo non c'è ancora una release ufficiale per la quarta stagione della serie. Vi terremo ovviamente aggiornati su ogni sviluppo relativo al progetto.