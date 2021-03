Stranger Things 4, Gaten Matarazzo sulle riprese: 'Non so ancora la data esatta'

Una nuova foto dal set di Stranger Things 4 ci ha mostrato alcune ambientazioni delle prossime puntate inedite, nel frattempo l'attore Gaten Matarazzo ha discusso delle difficoltà nel girare una serie TV durante la pandemia di Coronavirus.

Dopo uno stop ai lavori durato diversi mesi, le riprese delle varie serie TV e film sono potute ricominciare in America, seguendo alcune direttive per la sicurezza degli attori e della troupe presente sui set. L'interprete di Dustin Henderson ha quindi discusso di queste problematiche con i giornalisti di Collider, in particolare riguardo la difficoltà nello scegliere una data. Ecco i commenti di Gaten Matarazzo: "Ci sono pochi giorni che sono disponibili, si cerca di fare una stima del giorno di inizio, di quando finiamo e quando sarà pubblicato tutto, perché ancora non sappiamo giorno per giorno se la prossima settimana lavoreremo. Dovrei girare più del solito a partire dal prossimo mese, ma nonostante manchino due settimane all'inizio non so ancora i giorni esatti. Per questo è impossibile dire quando finiranno i lavori".

Per adesso il famoso sito di streaming non ha ancora annunciato la data di debutto della quarta stagione, per concludere ecco invece una notizia con la teoria sul destino di un personaggio di Stranger Things.