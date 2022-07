Stranger Things 4, Gaten Matarazzo:'L'ultimo episodio è praticamente un film'

Il gran giorno è arrivato. Da oggi, venerdì 1° luglio, sono disponibili su Netflix gli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things, dopo i primi sette pubblicati sulla piattaforma streaming lo scorso 27 maggio. Il Volume 2 è composto infatti da due parti che concluderanno la penultima stagione dello show dei Duffer.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Stranger Things 4.



Mercoledì al The Tonight Show ha partecipato Gaten Matarazzo, interprete di Dustin Henderson nella serie Netflix. Il giovane attore ha raccontato che i due episodi durano quasi quattro ore.



"L'ottavo episodio è, probabilmente, un'ora e mezza. Ma l'episodio 9 si avvicina alle due ore e mezza. È un film" ha dichiarato Matarazzo a Jimmy Fallon.

La star ha sottolineato come la quarta stagione sia in realtà composta da una serie di film:"Sono nove film, praticamente. Tutti sono vicini all'ora e mezza e tutti durano più di un'ora".



Il Capitolo Otto s'intitola Papa e la durata si attesta su 1 ora e 25 minuti mentre Capitolo Nove s'intitola The Piggyback e ha una durata di 2 ore e 19 minuti.

Matarazzo ha raccontato che il pubblico imparerà molto sul Sottosopra e il villain della stagione - Spotify vi dice qual è la vostra canzone contro Vecna - che si è scoperto essere Henry Creel 'Uno', interpretato da Jamie Campbell Bower:"So che molte persone hanno usato le parole esplosivo, portata e scala, ma lo penso davvero. Va molto oltre e anche noi impariamo di più. Impariamo molto di più come pubblico in questi due episodi finali" ha dichiarato Campbell Bower.



In attesa di vedere gli ultimi due capitoli parliamo del finale di Stranger Things 4 Volume 1.