Stranger Things 4, Gillian Anderson scherza: 'Sono stata la prima vittima di Vecna!'

Anche la star di Sex Education Gillian Anderson è fan di Stranger Things, e l'attrice deve aver divorato la quarta stagione della serie Netflix, perché sui suoi social se ne è uscita con una bella battuta sul villain principale della stagione, Vecna.

Sarà che Gillian Anderson di mostri e alieni ne sa qualcosa (tutti quegli anni sul set di X-Files la rendono sicuramente un'esperta), e quindi di fare certe battute lei se lo può senz'altro permettere, ma uno dei suoi ultimi post sta diventando virale perché riprende un elemento chiave della recente quarta stagione di Stranger Things.

Protagonista dello scatto di Mark Selliger per Rolling Stones (che trovate anche in calce alla notizia), infatti, è una creatura molto simile al mostro della Laguna Nera che afferra una più giovane Gillian Anderson in abito e rossetto rosso. L'attrice, scherzando, ha poi scritto : "La prima vittima di Vecna. #throwback #StrangerThings".

E mentre chi ha già visto i nuovi episodi sa già chi si cela dietro i panni del nuovo, temibile villain (che somiglia un po' al Re della Notte di Game of Thrones), per tutti gli altri non staremo certo qui a rovinare la sorpresa.

Perciò correte su Netflix a maratonare la prima parte della stagione, perché dal 1 luglio arriveranno sulla piattaforma streaming i lunghissimi episodi restanti di Stranger Things 4.