Stranger Things 4, un gioco da tavolo è pieno di spoiler! La reazione dei fratelli Duffer

L'edizione di Monopoly targata Stranger Things 4 ha causato un "crollo totale" nei creatori della serie Netflix, Matt e Ross Duffer, dopo la diffusione in rete delle foto di una copia del gioco che avrebbero spoilerato dei punti chiave della trama della prossima stagione. Senza entrare nel dettaglio degli spoiler, scopriamo che cos'è successo!

La frustrazione è grande in casa Netflix dopo la disavventura che riguarda l'attesissima nuova stagione di Stranger Things: alcune foto della nuova edizione di Monopoly a tema Stranger Things 4 conterrebbero spoiler su alcune rilevanti svolte della trama.

Il The Hollywood Reporter fa sapere che i fratelli Duffer non sarebbero nemmeno stati consultati a proposito del gioco e che avrebbero avuto un "crollo totale" quando hanno scoperto dell'esistenza degli spoiler, a poche settimane dal debutto dei nuovi episodi di Stranger Things!

Ma come è potuto accadere un simile incidente? Stando alle spiegazioni contenute in un thread Reddit, il gioco sarebbe stato acquistato presso un "rivenditore autorizzato a livello nazionale", la nota catena statunitense Target. Nessun furto e nessun leak, dunque, ma una copia del gioco "regolarmente acquistata da un consumatore".

L'utente continua ipotizzando che il gioco "sia stato esposto sugli scaffali prima della data d'uscita", dato che non è ancora acquistabile online, e che si tratti "probabilmente dell'errore di un impiegato che ha sbagliato qualcosa nella gestione della logistica". Nel frattempo, la notizia si è diffusa e oggi sono varie le edizioni del gioco messe in vendita su eBay.

Secondo una fonte vicina alla produzione di Stranger Things, inoltre, i produttori dello show possono dare solo un'approvazione generale al merchandising data la vastità del franchise e probabilmente "il via libera al gioco è arrivato accidentalmente". La fonte ha ammesso inoltre: "Abbiamo imparato la lezione, mi aspetto che ci sia più coesione nell'avvicinarsi alla quinta e ultima stagione".

Nel frattempo, si fa sempre più vicina la data d'uscita dei nuovi episodi, con l'esordio del Volume 1 di Stranger Things 4 fissato al 27 maggio e quello del Volume 2 al 1° luglio. E tanto per non far mancare del sano hype, in una nuova intervista Millie Bobby Brown e Noah Schnapp hanno anticipato: Stranger Things 4 avrà un finale da urlo!