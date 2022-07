Stranger Things 4, il giovane cast della serie Netflix scosso dal finale: il video

Il cast di Stranger Things, inclusa Sadie Sink, ha avuto modo di rivivere il finale di stagione riservato a Max, e di vedere ancora una volta con i propri occhi quello che è stato il destino riservato alla giovane amica di Undi utilizzata come esca per Vecna.

Ora, circa dieci giorni dopo la pubblicazione degli ultimi due episodi su Netflix, è stato diffuso sul web un video in cui i giovani protagonisti dello show reagiscono al drammatico finale di Stranger Things. Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Priah Ferguson, Sade Sink e Caleb McLaughlin guardano l'intensa sequenza in cui Max è in preda al volere di Vecna e, si solleva dal pavimento, perdendo il pieno possesso del proprio corpo.

Come si può probabilmente vedere dai loro volti, questa è la prima volta che il cast di Stranger Things vede per intero quello che è stato il destino riservato al personaggio di Sadie Sink. Sebbene ogni membro del cast abbia avuto una reazione distinta, sembrano tutti ugualmente affascinati e commossi dalla scena. Matarazzo ha poi addirittura ammesso di aver avuto i brividi a un certo punto. Una volta ultimata la visione della sequenza in questione, i ragazzi si sono abbandonati ad una risata all'unisono, forse proprio per stemperare la tensione per la drammatica sequenza appena vista.

Intanto Strenger Things continua a macinare record su record e chissà se la serie creata dai fratelli Duffer riuscirà a superare le ore di visualizzazioni ottenute da Squid Game. In molti ci sperano.