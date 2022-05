Stranger Things 4, grandi ritorni e una new entry negli ultimi character poster

Con l'attesissimo trailer di Stranger Things 4, uscito 3 settimane fa, ha preso il via la campagna promozionale della quarta stagione di Stranger Things: i nuovi character poster ci mostrano alcuni grandi ritorni insieme a una new entry: di chi si tratta?

Dopo il poster di Stranger Things 4 dedicato a Undici che torna rasata e quelli dedicati a Jim Hopper, Murray Bauman e Joyce Byers, i canali ufficiali dell'attesissima serie Netflix hanno diffuso 4 nuovissimi character poster che potete vedere a fine articolo.

I protagonisti delle nuove immagini di Stranger Things 4 sono Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton), insieme a un nuovo arrivato: si tratta di Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan che sarà interpretato dall'attore Eduardo Franco.

Insieme a Eduardo Franco, ci saranno altre new entry nel cast di Stranger Things 4 ormai annunciate da tempo, come Amybeth McNulty nei panni della nerd Vickie, Myles Truitt nel ruolo della star del basket Patrick e Grace Van Dien che sarà la popolare cheerleader Chrissy, insieme alla consulente di orientamento Miss Kelly interpretata da Regina Ting Chen.

Come già annunciato da tempo, Netflix distribuirà la quarta stagione di Stranger Things in due parti: mancano poche settimane al debutto del Volume 1 che esordirà il 27 maggio, mentre per la seconda parte dovremo aspettare il 1° luglio.

Di recente, il regista Shawn Levy ha rassicurato i fan che hanno aspettato a lungo per questi nuovi episodi, rivelando che Stranger Things 4 sarà sconvolgente ed epica: "E' stato davvero brutto far aspettare il pubblico così a lungo per la quarta stagione" ha affermato, "anche se può sembrare una frase fatta, vi renderete conto una volta vista la portata della quarta stagione che è valsa davvero la pena aspettare".