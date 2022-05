Stranger Things 4, Hopper e gli altri adulti sono i protagonisti dei nuovi poster!

Quando pensiamo a Stranger Things non possiamo non concentrarsi sui giovanissimi protagonisti dello show Netflix: nel corso di queste tre (quasi quattro) stagioni abbiamo accompagnato Mike, Undici e soci nella loro crescita... Proprio come hanno fatto i mai troppo elogiati personaggi adulti celebrati dai nuovi poster!

Dopo il precedente poster di Stranger Things che ci aveva mostrato Undici nuovamente rasata come ai tempi della prima stagione, infatti, le nuove locandine rilasciate proprio in queste ore dai profili social ufficiali dello show si concentrano non più sulla componente teen della serie, ma su quella decisamente più matura e, lasciatecelo dire, altrettanto indispensabile.

Nei nuovi poster troviamo dunque un Murray Bauman evidentemente chiamato a giocare un ruolo piuttosto importante in questi nuovi episodi, ma anche e ovviamente i due componenti adulti più amati dai fan, vale a dire la Joyce Byers di Winona Ryder e, soprattutto, il grande redivivo Jim Hoppers, creduto morto al termine della terza stagione ma evidentemente ancora desideroso di dire la sua nonostante la prigionia in Siberia.

Cosa vi aspettate dai tre personaggi in questione? Credete che lo show dei Duffer saprà regalare loro il giusto finale? Diteci la vostra nei commenti! In un nuovo video, intanto, i protagonisti della serie ci hanno svelato i loro momenti preferiti di Stranger Things.