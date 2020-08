Stranger Things 4, Hopper potrebbe non essere l'unico prigioniero americano in Russia

Il trailer di Stranger Things diffuso da Netflix ormai diversi mesi fa ha confermato che Hopper è vivo e che, si trova in Russia. Il personaggio interpretato da David Harbour potrebbe però non essere il solo prigioniero americano. Proviamo a fare chiarezza.

La grande domanda a cui dovrà rispondere Stranger Things 4 è relativa alla scena post credit della terza stagione in cui si parla di un altro prigioniero americano in mano ai russi che non deve essere dato in pasto al Demogorgon. Di chi si tratta?

Inizialmente si pensava potesse essere proprio il padre putativo di Eleven ma, Hopper è inspiegabilmente sopravvissuto e, ora che è stato confermato il suo ritorno su più fronti, in molti pensano che il riferimento potesse essere relativo ad un altro personaggio incontrato nelle stagioni precedenti.

Secondo alcune teorie l'Americano non sarebbe altri che il dottor Brenner, l'uomo che abbiamo conosciuto nella prima stagione e che ha condotto i terribili esperimenti su Eleven. Sembra essere stato ucciso lui stesso dal Demogorgon ma, sulla sua morte si erano effettivamente sollevati dei dubbi durante la seconda stagione, e non sarebbe un'ipotesi da scartare quella di vederlo prigioniero dei russi e costretto magari a lavorare per loro condividendo le sue immense scoperte.

Questo apre la strada a moltissimi scenari, Brenner e Hopper potrebbero incrociarsi ad un certo punto e, sarebbe uno scontro chiaramente molto interessante tra i due. Il dottor Brenner potrebbe però essere l'unico a ripristinare i poteri di Eleven, essendo anche l'unico che li conosce sul serio. Questo non significa necessariamente che sarà redento, ma potrebbe dare ai personaggi una buona ragione per salvarlo insieme a Hopper. Staremo a vedere.