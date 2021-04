Stranger Things 4 sarà ancora più horror: ecco cosa aspettarsi

Mentre aspettiamo di conoscere la data di uscita di Stranger Things 4, una delle opere più famose prodotte da Netflix, parliamo delle prossime puntate inedite dello show dei fratelli Duffer in questo nostro nuovo video.

In calce alla notizia trovate il filmato presente nel canale di Everyeye Plus, in cui discutiamo degli ultimi commenti degli attori protagonisti di Stranger Things, che hanno anticipato importanti novità sulla serie incentrata sulle avventure di Undici, Mike, Will, Dustin e gli altri abitanti di Hawkins. Come sapete, alla fine della terza stagione avevamo potuto assistere ad alcuni eventi che avranno un profondo impatto sulla storia, come il trasferimento della famiglia Joyce, oppure la misteriosa fine di Hopper, personaggio che in molti credono sarà presente anche negli episodi della quarta parte.

Come sapete, la pandemia di Coronavirus ha fermato le riprese della nuova stagione di Stranger Things, che si sono tenute in New Mexico e a Vilnus in Lituania: per ora infatti non sappiamo ancora quando potremo vedere le avventure inedite dei protagonisti, anche se in molti sperano che saranno pubblicate su Netflix nel corso del 2021. Durante una intervista a Gaten Matarazzo di Stranger Things, l'interprete di Dustin ha rivelato che le prossime puntate della serie affronteranno tematiche più adulte, considerando anche l'età dei protagonisti.