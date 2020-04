Stranger Things 4: impariamo le lingue con Undi e Jim nell'esilarante montaggio Netflix

Se siete stanchi dei "soliti" episodi di Stranger Things e aspettavate con ansia quel dettaglio in più, come sempre Netflix ha la battuta pronta: come sarebbe farsi minacciare da un Hopper che parla giapponese? E il ruggito di Dustin in tedesco? E se Joyce iniziasse a temere per la vita del figlio... ma in spagnolo? Scopritelo dopo il salto!

Il video, in calce, è stato postato poche ore fa dal profilo Instagram della piattaforma e raccoglie numerose scene degli abitanti di Hawkings , che però stavolta si mostrano nella loro versione doppiata in alcune delle lingue più note del mondo.

Se nelle prime immagini incontriamo la ben nota versione italiana di Mike (Finn Wolfhard), in quelle successive ecco apparire Hopper armato di fucile... Ma non è quello che ci spaventa! Con i toni e le battute di chi sembra uscito dal più avventuroso degli anime, il capo della polizia è più intimorente del solito. Che dire? Omae wa mou shindeiru!

Nei minuti successivi ritroviamo un dolcissimo Dustin (Gaten Matarazzo) che l'accento tedesco non sembra aver affatto irrigidito, e persino "mamma" Steve (Joe Keery) alle prese con un messaggio criptato in russo, che fortunatamente parla.

Seguono poi un'inedita Millie Bobbie Brown e la sua Unici, che con il suo perfetto francese non esita a spezzare il cuore di Mike in QUELLA particolare scena, e una disperata Joyce (Winona Ryder), che ci porta i toni tipicamente spagnoli delle più classiche delle tenovelas.