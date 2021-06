Stranger Things 4, tutti gli indizi sulla trama trapelati finora

La tanto attesa quarta stagione di Stranger Things arriverà, ma non si sa quando dati gli ostacoli che la troupe ha dovuto superare per quanto riguarda la produzione durante la pandemia di COVID-19. Recentemente David Harbour ha rivelato che le riprese dovrebbero terminare ad agosto, ma quale potrebbe essere la trama?

La fine della stagione 3 ha portato i fan della serie a fare speculazioni proprio sul destino di Hopper, dopo che sembrava morto chiudendo la frattura tra il mondo del sottosopra e il nostro mondo. Nel corso di alcuni trailer ufficiali pubblicati da Netflix, si è scoperto che Hopper è davvero vivo.

Molto probabilmente una nuova minaccia incomberà su Hawkins e i suoi abitanti e le dinamiche tra i protagonisti si faranno ancora più complicate. Grande curiosità quindi su come le storie di Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max e gli altri potrebbero continuare nella quarta stagione di Stranger Things, ora che Joyce si è trasferita, portando con sé i figli e anche Undici.

I protagonisti potrebbero avere nuovamente a che fare con i Russi che sono in possesso di un Democane. Infatti, sebbene il collegamento con il Sottosopra sia stato chiuso, le creature di quel mondo sono ancora presenti sulla Terra. Saranno proprio queste a riunire il gruppo per altre avventure o qualcuno di loro si separerà? Indubbiamente la Russia avrà un ruolo importante nella nuova stagione perché in quella terra si trova il sopracitato Hopper, alle prese con pericolosi esseri umani e molto altro.

Un comunicato stampa dei fratelli Duffer condiviso da Netflix afferma:

"Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa… La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla. Nel frattempo, pregate per il nostro Americano."

Cosa vuol dire? Nel tempo si sono susseguite alcune supposizioni sul personaggio di Undici e sulla sua instabilità. Saranno queste a venire a galla? In Stranger Things 4, comunque, ci sarà spazio anche per qualche dettaglio fondamentale sul passato di Hopper, partendo dal contenuto di alcune scatole rinvenute da Undici nel corso della seconda stagione. Grande spazio verrà dato al personaggio, tanto che David Harbour stesso ha classificato il quarto capitolo come il suo preferito.

Recentemente, però, sono state pubblicate alcune foto dal set che mostravano alcuni protagonisti al cimitero. Dovremo salutare qualcuno di loro? Non è improbabile! Vi lasciamo al nostro approfondimento proprio sulla quarta stagione di Stranger Things.