Stranger Things 4: ecco un inquietante riproduzione di Vecna per le strade del Comic-Con!

Di solito i fan creano ogni sorta di cose interessanti per partecipare al San Diego Comic-Con e anche quest'anno non hanno esitato. Alcuni fan di Stranger Things che si fanno chiamare @TheAudacityCrew su Instagram hanno creato una versione automatizzata di Vecna per terrorizzare la gente per le strade di San Diego. Guardatelo direttamente qui!

Archiviata la Stagione 4, i co-creatori di Stranger Things, Ross e Matt Duffer, hanno recentemente rivelato che il loro progetto iniziale per la quinta stagione, ancora da girare, era un film strappalacrime. Anche se probabilmente dovremo aspettare ancora un po' per vedere la quinta stagione, una nuova intervista con i co-creatori di Stranger Things rivela che sarà piuttosto emozionante. Come Ross ha recentemente raccontato a The Wrap, la proposta di lui e di suo fratello Matt per la stagione finale ha fatto scoppiare i dirigenti di Netflix in lacrime.

"Ascoltate. È il nostro processo, ma cerchiamo di concentrarci su una stagione alla volta", ha spiegato Duffer. "Abbiamo una bozza per la quinta stagione e l'abbiamo proposta a Netflix che ha risposto molto bene. Voglio dire, è stato difficile. È la fine della storia. Ho visto piangere dirigenti che non avevo mai visto piangere prima ed è stato pazzesco. E non si tratta solo della storia, ma anche del fatto che è come dire: "Oh mio Dio, questa cosa che ha definito molte delle nostre vite, queste persone di Netflix che sono state con noi fin dall'inizio, per sette anni, ed è difficile immaginare che il viaggio si concluda".

Recentemente, Joe Keery ha rivelato che inizialmente pensava che Steve non avrebbe fatto ritorno in Stranger Things dopo la prima stagione: "Ho letto uno, forse due episodi dello show. E poi abbiamo letto altri tre episodi, e poi ne abbiamo avuti altri due. Era una cosa giorno per giorno, lo stavano costruendo mentre giravamo" ha spiegato Keery. Ora sappiamo che Stranger Things 4 avrebbe potuto avere più episodi, come specificato da Ted Sarandos.