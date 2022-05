Stranger Things 4 primo in Italia e nel mondo nella classifica di Netflix

In seguito al debutto di Stranger Things 4 lo scorso venerdì, era naturale che le gerarchie nella Top 10 settimanale di Netflix sarebbero cambiate rapidamente. Infatti, l'ultima stagione della serie hit della piattaforma è diventata immediatamente la cosa più vista in streaming degli ultimi giorni, scalando così la classifica in tutto il mondo.

Nella consueta Top 10 di Netflix, in Italia troviamo appunto Stranger Things 4 al primo posto assoluto, immediatamente davanti ad Avvocato di Difesa che fino a qualche giorno fa manteneva saldamente la testa della classifica; seguono quindi Diari, serie italiana del colosso dello streaming, per poi avere Blindspot, Entrevias, The Vampire Diaries, Che fine ha fatto Sara?, Benvenuti a Eden, Summertime (ancora una serie italiana), con Bridgerton a chiudere la Top 10 dopo aver dominato le classifiche per parecchie settimane in precedenza.

Vi ricordiamo che, nonostante i tre anni trascorsi 'nel nostro mondo' dall'uscita di Stranger Things 3, Stranger Things 4 è ambientata sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins: mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Gli episodi della quarta stagione saranno in tutto 9, i primi sette già disponibili da venerdì scorso mentre gli ultimi due usciranno l'1 luglio. A questo proposito, avete già visto il trailer segreto di Stranger Things 4 per il Volume 2? Lo trovate al link.

Nel frattempo, potete già leggere la nostra recensione di Stranger Things 4, ovviamente in riferimento al Volume 1.