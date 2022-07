Stranger Things 4, Jamie Campbell Bower: 'Vecna sexy? Avete qualche rotella fuori posto'

Sebbene la stagione 4 di Stranger Things si sia conclusa due settimane fa, il clamore che circonda la serie Netflix sembra destinato solo a crescere. E così, succede che addirittura un personaggio come Vecna venga definito sexy dai fan, facendo letteralmente inorridire il suo interprete Jamie Campbell Bower.

L'attore che veste i panni del malvagio villain, nel corso di una sessione di domande e risposte organizzato da Buzz Feed ha avuto modo di confrontarsi con i vari commenti rivolti al suo personaggio e tra i tanti, ha ammesso di trovare estremamente incomprensibili quelli che fanno apprezzamenti a sfondo sessuale sulla versione tentacolare di Henry Creel.

Pur essendo lusingato per i molti apprezzamenti ricevuti per la sua interpretazione di Vecna, dopo aver letto alcuni tweet su 001, in particolare quello in cui qualcuno ha ammesso di trovarlo estremamente sexy e di desiderarlo davvero tanto, ​​Jamie Campbell Bower ha scherzosamente detto: "Vecna sexy? Avete qualche rotella fuori posto, seriamente. Si tratta di un uomo con dei rami sul corpo e delle mani grosse e scheletriche. Forse è questo che vi piace tanto di lui?".

Tra l'altro Vecna è ispirato al Re della Notte, il terribile e temibile personaggio di Game of Thrones che ha seminato il terrore in quel di Westeros. Lui però è stato sconfitto dai protagonisti dello show HBO con una semplicità quasi disarmante. Lo stesso destino toccherà anche al personaggio interpretato da Jamie Campbell Bower? Per scoprirlo, non ci resta che attendere la stagione 5 di Stranger Things.