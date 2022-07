Stranger Things 4, Joseph Quinn: 'Eddie e Chrissy sarebbero stati una bella coppia'

Per l'attore di Stranger Things e interprete di Eddie Munson Joseph Quinn, il suo personaggio e la cheerleader Chrissy interpretata da Grace Van Dien sarebbero stati davvero una bella coppia.

Non è certo un segreto che il personaggio più amato della quarta stagione di Stranger Things sia l'Eddie Munson di Joseph Quinn, e ormai anche i muri sanno cosa è successo alla povera Chrissy Cunningham, la cheerleader interpretata nello show da Grace Van Dien, nonché prima vittima del Vecna di Jamie Campbell Bower in quello che è stato l'incidente scatenante della più recente stagione della serie.

La morte di Chrissy, infatti, ha funto da catalizzatore per diversi avvenimenti in quel di Hawkins, e il povero Eddie ne è stato subito incolpato dalla cittadina... Ma pur non essendone davvero il responsabile, Eddie ha fatto di tutto per renderle giustizia.

"Credo che lui provi questo senso di colpa nei confronti di ciò che è accaduto a Chrissy" spiega Joseph Quinn ai microfoni di Collider "In quel momento [la scena di Master of Puppets], se lui può fare qualcosa per vendicarla, questo è il suo modo di farlo. Quindi immagino ci sia una sorta di catarsi qui, Ed è dannatamente figo, non trovate?".

Che poi, l'attore concorda con i fan dello show, che hanno fin da subito inneggiato alla ship "Eddsy": i due personaggi insieme sarebbero stati davvero bene insieme: "Sarebbe stato davvero bello vedere un mondo in cui questa coppia un po' improbabile potesse scuotere un po' lo status quo all'Hawkins High".

E voi, cosa ne pensate? Avreste voluto vedere Eddie e Chrissy insieme?