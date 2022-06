Stranger Things 4, Joseph Quinn sul finale di stagione: 'Sarà una carneficina!'

Mentre la prima parte di Stranger Things 4 continua a mietere record di visualizzazioni, ci si prepara all'uscita degli episodi finali con il trailer del Vol. 2 di Stranger Things 4 appena uscito e le anticipazioni di Joseph Quinn che promette: "Sarà una carneficina!".

Gli ultimi due episodi di Stranger Things 4, che compongono il Vol. 2 della penultima stagione della serie hit Netflix, debutteranno il prossimo 1° luglio, con un finale di stagione lungo come un film!

In una recente intervista Joseph Quinn, che nello show interpreta Eddie Munson, ha anticipato guai in arrivo per i nostri protagonisti: "Tutti i semi che sono stati piantati daranno i loro frutti. Sarà una carneficina" ha rivelato cripticamente l'attore a Variety. "Il finale sarà lungo due ore e mezza. Concludere con un episodio così enormemente lungo è davvero coraggioso".

La quarta stagione della celebre serie Netflix è ambientata 6 mesi dopo la battaglia di Starcourt che aveva portato terrore e distruzione a Hawkins: alle prese con le conseguenze, il nostro gruppo di protagonisti si trova per la prima volta separato e alle prese con le complessità dell'adolescenza e del liceo. In un periodo così vulnerabile, affiora una nuova terrificante minaccia soprannaturale portando con sé un orribile mistero che, se risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Anche il regista Shawn Levy aveva svelato alcune anticipazioni sul finale di Stranger Things 4: "Avendo visto entrambi gli episodi finali, sono tanto emotivi quanto cinematografici. Sono sicuramente un grande piacere per gli occhi ma, devo essere onesto, il finale è un pugno nello stomaco. Non posso dire altro a riguardo" aveva dichiarato qualche settimana fa in un'intervista.

E a proposito della quinta e ultima stagione di Stranger Things ha aggiunto: "Dovremo finire alla grande. Abbiamo idee fenomenali per la quinta stagione e non vogliamo fare errori, vediamo il nostro percorso con chiarezza e sicurezza. Sarà senza dubbio epica".