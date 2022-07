Stranger Things 4, Joseph Quinn sul finale:'Una sensazione completamente travolgente'

Joseph Quinn è una delle new entry della quarta stagione di Stranger Things, nel ruolo di Eddie Munson, leader dell'Hellfire Club e nuovo amico di Mike (Finn Wolfhard) e Dustin (Gaten Matarazzo). L'attore è stato intervistato da Entertainment Tonight e ha parlato delle sensazioni che gli ha trasmesso il finale della stagione.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla quarta stagione. In caso contrario leggete le tutte le questioni irrisolte di Stranger Things.



"Penso che sia finalmente il mio anno. Ti voglio bene, amico" sono le ultime parole in lacrime di Eddie Munson prima di morire nel finale di Stranger Things 4, Capitolo 9 - Il piano. Accusato di aver commesso i crimini di Vecna, Eddie muore salvando Dustin e i loro amici da uno sciame di demo-pipistrelli. Non prima di incantare con l'assolo di Master of Puppets dei Metallica.



"È una sensazione completamente travolgente. È così adorabile, come la devozione che i fan hanno per questo show e come hanno trovato spazio nel loro cuore per un nuovo personaggio... È semplicemente così commovente. Sono stati così gentili e accoglienti. È così adorabile" ha dichiarato Quinn.



L'attore ha parlato di come ha appreso l'evoluzione della trama di Eddie:"Non me l'hanno detto in modo specifico. Mi hanno mandato un messaggio durante la pausa dalle riprese del tipo 'Sai suonare la chitarra?'. Ho detto di si e niente, hanno semplicemente lasciato gli ultimi tre copioni nella mia casella di posta. Li ho letti e non ho più parlato con loro fino a quando non siamo tornati a girare" ha scherzato.



Sulla scena dell'assolo, Joseph Quinn ha confessato:"Credo fosse l'unico modo per non far sembrare la scena ridicola, è il crescendo perfetto per questa sequenza pazzesca".



Leggete la nostra recensione di Stranger Things Vol 2, disponibile su Netflix dal 1° luglio.