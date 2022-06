Stranger Things 4, Joseph Quinn: 'Il successo di Eddie Munson dipende dai suoi capelli'

Eddie Munson uno dei personaggi più apprezzati di questa stagione 4 di Stranger Things e stando a quanto riportato dal suo interprete Joseph Quinn, il merito di questo successo sarebbe tutto delle sua "ridicola" capigliatura riccia realizzata per mezzo di una parrucca.

L'attore di origini inglese intervistato da The Guardian ha detto: "Sono sollevato da tutto questo clamore, davvero. Lo spettacolo rappresenta la mia pandemia. Alla fine del mio primo giorno di riprese ad Atlanta, siamo entrati in isolamento. Sono tornato a casa e ho perso la testa come tutti gli altri. Quando sono tornato, è stata un'esperienza completamente diversa perché non potevo tornare a casa mia nel Regno Unito, quindi ho legato molto con il resto del cast. Questa è la cosa migliore di questo show. Vai in un posto strano e incontri un gruppo di sconosciuti e poi si diventa una famiglia".

Joseph Quinn ha poi aggiunto: "Sono stato scelto attraverso due audizioni registrate. Nessun incontro, nessuna lettura di gruppo, nessun processo lungo. É stato tutto piuttosto insolito e molto disarmante. Mi aspettavo che prima o poi i fratelli Duffer si rendessero conto di aver commesso un errore. Per prepararmi al personaggio ho giocato a Dungeons & Dragons, ma devo ammettere di non essere molto bravo. Ho ascoltato molto heavy metal e il resto poi lo ha fatto quell'assurda parrucca. Il successo di Eddie Munson dipende dai suoi capelli".

E mentre si dibatte sulle origini del Sottosopra, il pubblico dello show Netflix si domanda chi morirà nel Vol. 2 di Stranger Things 4. Eddie Munson è sicuramente il più papabile a perdere la vita nei nuovi episodi ma voi, siete pronti a lasciar andare via un personaggio tanto amato? Ditecelo nei commenti.