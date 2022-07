Stranger Things 4, Joseph Quinn a lezione di accento americano: 'Ti senti un sociopatico'

L'attore britannico Joseph Quinn, che ha iniziato a recitare giovanissimo in una serie BBC, ha dovuto chiedere aiuto al collega di cast Joe Keery per perfezionare l'accento americano del suo Eddie Munson in Stranger Things 4, ma non è andata nel modo più liscio...

Joseph Quinn è certamente una delle novità che ha riscosso maggior successo in Stranger Things 4, proprio grazie alla sua performance nei panni dell'eccentrico ragazzo dai capelli lunghi leader dell'Hellfire Club.

Come anticipato, la carriera di Quinn è iniziata con alcuni ruoli nelle serie drammatiche della BBC come Dickensian e Casa Howard, per poi apparire persino in un episodio di Game of Thrones. Ma la maggior parte dei fan lo ha scoperto per la prima volta nella serie hit Netflix che ha superato ogni record e molto probabilmente non si è accorta delle sue origini britanniche, perché Quinn ha dimostrato di padroneggiare alla grande l'accento americano!

"Ti senti come un sociopatico" ha rivelato Joseph Quinn in un recente episodio del podcast Off Menu dopo che il co-host Ed Gamble si è complimentato per il suo accento americano. "Dopo un po' ero andato così a fondo nella tana del coniglio che a volte ero tipo 'Vado bene così? Vi piace? Sto andando bene?'".

Il panico di Quinn sulla sua dizione è stato in qualche modo alleviato dal collega Joe Keery, che fin dalla prima stagione di Stranger Things è Steve Harrington. Infatti, come racconta Quinn, i due sono diventati presto amici sul set dello show Netflix: "Ne stavo parlando con Joe Keery e a un certo punto ero così preso che mi ha detto 'Ehi, non posso salvarti, ma ti prometto che andrà tutto bene'". In effetti è andata proprio così, dato che la performance attoriale di Joseph Quinn è tra quelle più apprezzate da pubblico e critica.

Il grande successo della stagione 4 di Stranger Things però sembra non aver fermato l'emorragia di abbonati Netflix: il numero di abbonati alla piattaforma streaming si conferma in calo, ma vedremo come si evolverà la situazione dopo l'annuncio del nuovo abbonamento Netflix con pubblicità che sarà lanciato nel 2023.