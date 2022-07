Stranger Things 4, Joseph Quinn trattenuto in aeroporto: 'Liberato grazie a Eddie Munson'

La popolarità di Eddie Munson dopo la quarta stagione di Stranger Things ha salvato Joseph Quinn dalla detenzione all'interno di un aeroporto statunitense: l'attore britannico ha raccontato l'aneddoto durante la sua partecipazione al Tonight Show di Jimmy Fallon, al quale ha rischiato di non poter essere presente...

"Ho rischiato davvero di non farcela" ha rivelato Quinn a Jimmy Fallon. "Mi hanno trattenuto in questa sorta di dungeon. Mi è stato chiesto di aspettare e sono rimasto lì per circa 20 minuti, poi sono stato chiamato da una scrivania e mi ha chiesto 'Che cosa ci fa negli Stati Uniti, signore?'. Ho risposto: 'Sono qui per incontrare Jimmy Fallon al Tonight Show', ma non mi ha creduto".

Solo in un secondo momento, quando un altro funzionario dell'immigrazione ha riconosciuto Quinn, l'attore ha varcare ufficialmente il confine degli Stati Uniti: "Uno dei suoi colleghi ha guardato prima lui e poi me e ha detto: 'Lascia stare Eddie! E' Eddie di Stranger Things'. Allora il funzionario mi ha chiesto: 'Sei Eddie Munson?'" ha continuato a raccontare l'attore. "Poi mi ha chiesto: 'Tornerai nella prossima stagione?' e io gli ho detto che non lo so. Mi ha risposto: 'Faresti meglio ad esserci' e mi ha ridato il mio passaporto".

Di recente Joseph Quinn aveva raccontato la sua esperienza nel dover imparare l'accento americano per Stranger Things 4: "Ti senti come un sociopatico" ha rivelato Joseph Quinn in un recente episodio del podcast Off Menu dopo che il co-host Ed Gamble si è complimentato per il suo accento americano. "Dopo un po' ero andato così a fondo nella tana del coniglio che a volte ero tipo 'Vado bene così? Vi piace? Sto andando bene?'".

L'ansia di Quinn per il suo accento americano è stata in qualche modo alleviata dal co-protagonista Joe Keery, che fin dalla prima stagione di Stranger Things interpreta Steve Harrington: i due sono rapidamente diventati amici sul set della quarta stagione della serie hit Netflix che ha superato ogni record.