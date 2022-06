Stranger Things 4, Kate Bush torna in testa alle classifiche: 'É davvero eccitante!'

La stagione 4 di Stranger Things ci ha riportato di prepotenza negli anni '80 facendoci riscoprire una vecchia hit come la Running Up That Hill di Kate Bush che, dopo i gatti accaduti nell'episodio 4 è balzata in testa alle classifiche di tutto il mondo.

Questa canzone che ha avuto il merito di salvare la Max di Sadie Sink dall'ennesimo attacco di Vecna è diventata in appena una settimana dal rilascio dello show su Netflix, una delle più ascoltate a livello internazionale e così, la sua interprete ha voluto ringraziare Stranger Things e i suoi fan per questo straordinario quanto inaspettato successo.

"Potreste aver sentito che la prima parte della nuova fantastica e avvincente serie Stranger Things è stata recentemente rilasciata su Netflix", ha scritto Kate Bush sul suo sito web. "Contiene la canzone, ‘Running Up That Hill’, che sta ricevendo una nuova vita grazie ai giovani fan che amano lo spettacolo – anch’io lo adoro! Per questo motivo è in classifica in tutto il mondo ed è entrata nella classifica del Regno Unito al numero 8. È tutto davvero eccitante! Grazie mille a tutti coloro che hanno supportato la canzone. Aspetto con il fiato sospeso il resto della serie a luglio".

Il brano di Kate Bush è diventato virale grazie soprattutto ai social e in particolar modo a Tik Tok dove la serie dei fratelli Duffer sta letteralmente spopolando. Il finale di Stranger Things 4 è sempre più vicino e siamo certi che prima della sua conclusione questo show sarà in grado di riportare in auge qualche altra hit del passato. Quale sarà la prossima?