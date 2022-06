Stranger Things 4: Kate Bush torna nella Top 10 di Billboard grazie alla serie Netflix!

Tra le cose più curiose emerse dalla première di Stranger Things 4, il mese scorso, c'è stato il rinnovato interesse per la canzone di Kate Bush del 1985 Running Up That Hill. Oggi il brano, rivitalizzato, è tornato nella Billboard Hot 100, raggiungendo la Top 10, un risultato che non aveva ottenuto nemmeno all'epoca dell'uscita originale.

All'epoca della sua pubblicazione originale, nel 1985 appunto, il brano era riuscito a risalire solo fino alla posizione #30, mentre dopo il successo planetario di Stranger Things 4 che l'ha inserita tra i brani della sua colonna sonora, la hit è arrivata addirittura alla posizione #8, rientrando quindi nella Top 10. Il brano era arrivato anche alla prima posizione su iTunes grazie a Stranger Things 4, occasione che ha suscitato l'emozione della stessa cantante.

Kate Bush ha commentato il successo della hit nella serie pochi giorni fa, dichiarando: "Potreste aver sentito che la prima parte della nuova fantastica e avvincente serie Stranger Things è stata recentemente rilasciata su Netflix", ha scritto Kate Bush sul suo sito web. "Contiene la canzone, ‘Running Up That Hill’, che sta ricevendo una nuova vita grazie ai giovani fan che amano lo spettacolo – anch’io lo adoro! Per questo motivo è in classifica in tutto il mondo ed è entrata nella classifica del Regno Unito al numero 8. È tutto davvero eccitante! Grazie mille a tutti coloro che hanno supportato la canzone. Aspetto con il fiato sospeso il resto della serie a luglio".

La canzone - originariamente intitolata A Deal with God prima che la sua casa discografica ci ripensasse - è stata il più grande successo pop di Kate Bush negli Stati Uniti e il secondo nel Regno Unito. Running Up That Hill è stata anche inserita negli episodi del 2019 di Big Little Lies della HBO, di On Becoming a God in Central Florida di Showtime e di How to Get Away with Murder della ABC, oltre che nell'episodio pilota del 2018 di Pose della FX.