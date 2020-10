Stranger Things 4: i lavori sono ripresi, ecco le prime immagini da Hawkins

Dopo mesi d'interruzione causati dalla pandemia di Coronavirus, la produzione di Stranger Things ha ripreso i lavori in vista della quarta stagione, come confermato dall'account ufficiale Twitter della serie in un'immagine del set dello show, in grado d'ingolosire ulteriormente i fan in attesa del ritorno sul piccolo schermo di Netflix.

"Nel frattempo nel Sottosopra... " è la didascalia dell'immagine del ciak in primo piano sul set che rimane sfocato sullo sfondo.

Dopo l'inizio dei lavori all'inizio dell'anno, interrotti bruscamente a causa del lockdown, ora un nuovo indizio sul riavvio dei lavori, dopo il teaser trailer di qualche mese fa nel quale vennero seminati indizi sul destino di Hopper in Stranger Things.



Nei mesi precedenti David Harbour è stato molto vago sul possibile ritorno di Hopper, dopo il finale ambiguo della terza stagione.

"Ne avevamo parlato. Volevo solo preservare la fantasia di tutti. [...] Sono molto vicino ai fratelli Duffer e so dove sta andando la storia, l'ho saputo sin dall'inizio. E penso che questa sia la cosa più grandiosa. Per quanto riguarda Stranger Things sarei in grado di guardare indietro alla prima stagione e vedere molte cose che accadono più avanti che si riferiscono a quella".

Su Twitter è inoltre comparso un cartello che prelude al ritorno dei giovani protagonisti alla scuola di Hawkins.



Su Everyeye trovate la recensione della terza stagione di Stranger Things e un approfondimento su Stranger Things 4.